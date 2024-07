Giornalista Rai ricoverato d’urgenza per il morso di un ragno violino Ho rischiato di accorgermene troppo tardi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) UnRai è statoin ospedale a Roma per ildi unnel giardino della sua villa a Sacrofano. “Ero intento ad aprire uno scatolone quando ho sentito un pizzico nella parte alta della schiena e ho notato il– ha dichiarato al Messaggero, Enrico Testa, caporedattore di Raisport -. Poi, su consiglio della mia compagna, ho allertato il 118”. “Sono statomercoledì verso mezzogiorno, in mezzo alle scapole – racconta ilall’ANSA – Stavo nel giardino di casa, a torso nudo. Un dolore forte, come fosse un sottile cacciavite arroventato”. Ilnon ha praticamente lasciato segno: “Non si vedeva quasi nulla, come un brufolino”. Per fortuna lui e la sua compagna hanno visto ile sono corsi alla guardia medica: “Mi hanno aspirato il veleno con un ago, mi hanno dato le medicine del caso, mi hanno avvisato sui postumi”.