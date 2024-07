Genoa Sky | idea De Gea per la porta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nuovaper ilper quanto riguarda l’erede di Josep Martinez tra i pali. L’ultima suggestione, secondo quanto riferito da Sky Sport,a David De Gea: il portiere spagnolo classe ’90 è fermo da oltre un anno dopo l’addio al Manchester United, ma sarebbe pronto a tornare in campo. Come dichiarato dal tecnico Gilardino, i rossoblù sono alla ricerca di un portiere che sia abile anche nel gioco con i piedi, e dunque l’ex Red Devils corrisponde a questo identikit, e nelle prossime ore ci potrebbe essere degli sviluppi riguardo all’operazione., Sky:De Gea per laSportFace.