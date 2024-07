FiscianoLe Chiavi della Città | il 29 luglio al via la 24esima edizione

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le– XXIV, torneo di giochi tra frazioni organizzato dal Comune di Fisciano in collaborazione con l’Associazione Enjoy e con i Cittadini. Parteciperanno le 10 squadre, corrispondenti alle frazioni di Bolano, Carpineto/Settefichi, Fisciano, Gaiano, Lancusi, Nocelleto, Penta, Pizzolano, Soccorso e Villa. La manifestazione, inizierà con il corteo dei partecipanti (cittadini di tutte le età) che condurrà le squadre dalla piazza del Bicentenario di Fisciano, fino a Piazza dei Giovani a Penta, dove si disputeranno i tornei. Alla frazione vincitrice verrà assegnata la “Chiave” che la custodirà per tutto l’anno per poi restituirla all’successiva dei giochi.