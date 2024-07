Febbre Oropouche 4 casi in Italia C’è da preoccuparsi?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 26 luglio 2024), 4in. C’è da? Tutto quello che c’è da sapere su questa malattia Laè un’infezione virale tropicale che viene trasmessa all’uomo principalmente attraverso la puntura di moscerini e zanzare. Prende il nome dalla regione in cui fu scoperta per la prima volta, vicino al fiumea Trinidad e Tobago. Come si trasmette? Il virus viene trasmesso all’uomo quando un insetto infettato, solitamente un moscerino del genere Culicoides, punge una persona sana. Questi insetti si infettano a loro volta pungendo animali selvatici, come i bradipi. Lanon si diffonde attraverso il contatto diretto con persone infette, ma solo tramite la puntura di insetti infettati.