Din Don – La magia del cinema | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 26 luglio 2024) Din Don – Ladel: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Stasera, venerdì 26 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Din Don – Ladeldel 2023 diretto da Raffaele Mertes con Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Gabriele Carbotti, Andrea Dianetti e tanti altri attori italiani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Pellizzano il paese è in subbuglio. Ci sarà il casting per le riprese delhorror “Una notte da brivido” del regista Rocco Siffredi. In molti aspirano ai famosi 15 minuti di celebrità, ma una delle attrici protagoniste è Clorinne, vecchia conoscenza di Don Donato, che ha un conto in sospeso con il prete e trama vendetta. Guai in vista.