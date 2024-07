Caccia del futuro Leonardo fa chiarezza sulla solidità del Gcap

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’amministratore delegato di, Roberto Cingolani, è tranquillo: ilsi farà. Ufficialmente problemi veri non ne sono mai emersi, ma sono sorti dubbi per via delle risposte evasive degli esponenti del governo laburista, che sta conducendo una Strategic Defence Review. Il numero 1 del gigante italiano ha spiegato, nel corso di un’intervista a DefenseNews: “C’è un nuovo governo ed è piuttosto normale che abbiano una spending review. Non ho ricevuto alcuna indicazione che vogliano abbandonare o congelare il programma”. Questo è, infatti, il primo nocciolo della questione, il momento politico. I conservatori sono stati al governo per 14 anni, nel corso dei quali hanno avuto modo di iniziare una cooperazione suldelcon la Francia, farsi scaricare da Parigi dopo la Brexit, trovarsi da soli, mettersi con Italia e Svezia, sostituire la Svezia con il Giappone.