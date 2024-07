Borsa | Europa positiva nel finale bene New York Milano +02%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tornano in rialzo le principali borse europee nel, con gli indici Usa brillanti dopo il dato sull'inflazione in linea con le stime. Girano al rialzo(+0,2%) e Madrid (-0,25%) e accelerano Francoforte (+0,6%), Londra e Parigi (+1,25% entrambe). Stabile a 136 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,8 punti al 3,75% e quello tedesco di 1,9 punti al 2,39%. Si conferma debole il dollaro a 0,92 euro e 0,77 sterline, mentre appaiono contrastati il greggio (Wti -2,49% a 76,32 dollari al barile) e il gas naturale (+2,58% s 32,6 euro al MWh). Fiacco l'oro (-0,36% a 2.372 punti). Prosegue l'effetto delle semestrali che interessano oggi Essilux (+7,5%), Hermes (+3,65%) ed Eni (+3,5%).anche Moncler (+2,5%) a due giorni dalla semestrale e Cucinelli (+2,67%).