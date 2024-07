Affari Tuoi regolamento e quando inizia | i pacchi cambiano colore

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 26 luglio 2024)sta per tornare in TV e lo farà in una veste tutta nuova. Archiviata l'avventura di Amadeus, il timone di questo celebre game show è stato affidato a Stefano De Martino. Proprio a quest'ultimo spetta l'arduo compito di raccogliere l'eredità del celebre conduttore che è passato sul Nove e lo farà portando con sé alcune interessanti novità. Tanto per cominciare, icambieranno 'veste', per così dire. E non è tutto: a quanto pare sarà introdotta un'altra tipologia di montepremi.? Partiamo subito informando che per scoprire l'edizione 2024/2025 dibisognerà attendere lunedì 2 settembre. In questa data, Stefano De Martino debutterà per la prima volta nei panni di presentatore e lo farà al solito orario, ovvero quello dell'Access Prime Time della rete ammiraglia Rai.