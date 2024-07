Addio a Eugenia Biancalana L’ultima richiesta della prof | Ricorda che ero una campionessa di basket

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Viareggio (Lucca), 26 luglio 2024 – “Mi raccomando, quando non ci sarò più, scrivi che sono stata unadi pallacanestro negli anni Quaranta-Cinquanta”. Mi chiamò a casa sua una decina di anni fa, quando era già anziana, perché le facessi questa promessa, e mi consegnò una serie di ritagli di giornale dei suoi successi con la Virtus Lucca.se n’è andata invece pochi giorni fa, alla veneranda età di 97 anni, ma nonostante non abbia avuto figli, ha lasciato una lunga ‘eredità di affetti’. Perché laessoressaera indimenticabile: una donna brillante, intelligente, simpatica, con una inconfondibile voce rauca, ha allevato generazioni di studentiscuole medie un po’ in tutta la provincia, concentrandosi poi alle medie “Viani” di Viareggio.