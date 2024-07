Vladimir Luxuria e gli insulti per le foto in bikini | Un uomo travestito da donna merita solo compassione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 luglio 2024) «Che paura, né carne né pesce» (brunamurgiagmail.it), «Mi fa impressione» (margheritadimartino), «Decadenza totale, unda» (vele.notto), «Vergognati» (monicacartia). Sonoalcuni degliricevuti daper aver postato su Instagram unain. Lei ha risposto pubblicandone un’altra, stavolta dalla spiega dalla spiaggia del Poetto di Cagliari. Nella quale se la ride e risponde: «Fatevi una vita!!!». In un’intervista con il Corriere della Sera l’ex onorevole spiega perché non si arrabbia: «Ma perché dovrei perdere tempo ed energie con questi sfigati? Sono in Sardegna, in un posto bellissimo, davanti a un mare turchese. Guardi, se non mi avessero avvisata non me ne sarei accorta».