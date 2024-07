Verdure grigliate | io le faccio così ti svelo i miei segreti!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lesono spettacolari, ma bisogna saperlo fare a regola d’arte. Peperoni, melanzane, zucchini, pomodori, cipolle e patate, sono i grandi protagonisti delle serate estive, delle cene disimpegnate, ma appaganti e saporite. Scegliamo sempre ortaggi di stagione, turgidi e a chilometro zero. Mondiamole e tagliamole a fettine o a listarelle, in meno di dieci minuti potremo portare in tavola un piatto allegro e sfizioso. Possiamo quasi considerarle la soluzione dell’ultimo momento, quando ospiti improvvisi bussano alla porta e non vogliamo far mancare loro delle vere prelibatezze. Vediamo insieme come procedere passo a passo per servireperfette.: tutti i consigli Possiamo grigliare lesulla griglia, sulla piastra, in padella, o alla brace.