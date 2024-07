SUL NASO di Caro Verbeek | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nel saggio socio – culturale diSul, edito da Il Saggiatore, si analizzano i nasi più influenti della storia umana occidentale, dalla letteratura, all’arte, alla scienza. L’opera mette in luce il particolare (e in continua evoluzione) rapporto che l’uomo ha avuto con una parte del corpo da sempre soggetta a pregiudizi e critiche. Trama “Mostrami ile ti dirò chi sei” è il titolo di uno dei sedici capitoli del saggio che descrive, cronologicamente, forma e caratterizzazione di alcuni dei nasi più influenti della storia a partire da quello di Michelangelo che, dopo aver ricevuto un pugno durante una discussione sull’arte, si sentì brutto e aborrito. Tale reazione scaturì dal fatto che il, prima più che in tempi moderni, rifletteva status sociale e onore.