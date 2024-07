Restituisci il tuo passaporto | l’accoglienza alle Olimpiadi dei tifosi francesi per Joel Embiid

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Fischiato e al centro delle critiche. Nato in Camerun, naturalizzato francese e con ilstatunitense. Dopo mesi (addirittura anni) di corteggiamento con la nazionale francese,ha scelto di disputare ledi basket con la maglia di Team USA. Il “tradimento” del centro dei Philadelphia 76ers è rimasto impresso nella mente deitransalpini. E come pronosticato, il suo arrivo a Parigi non è stato di quelli indimenticabili. “il tuo. Avresti dovuto giocare per la Francia!” gli urlano i. Nonostante tutto, però,era quasi certo di aspettarsi un’atmosfera del genere. Non tanto per la scelta in sé, quanto per il modo in cui il cestista ha voltato la faccia. “Sono fortunato a potermi sentire a casa in Camerun, Francia e Stati Uniti. Ma dopo aver parlato con la mia famiglia, ho capito che doveva essere Team USA.