Nasce il comitato di Piazza Garibaldi Iniziative e attenzione a decoro e sicurezza

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pisa, 25 luglio 2024 – È nato ildei commercianti di, un gruppo di esercenti che, in piena sinergia con Confcommercio Pisa, vuole incidere nel dibattito del commercio cittadino. Le proposte sono chiare: una riqualificazione e valorizzazione dell’area, maggioresue una più efficiente condivisione, calendarizzazione e promozione degli eventi della. Il direttore di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli, ha definito i componenti del neonatocome "persone volenterose e capaci che si sono messe in gioco per rilanciare una zona ricca di attività ed esercizi di qualità".