LIVE Sonego-Cerundolo 1-2 ATP Umag 2024 in DIRETTA | primi assaggi del match

(Di giovedì 25 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e dritto in contropiede perfetto di Lorenzo. 2-1 Game. Con attenzione il tennista di Buenos Aires piazza un buon dritto in chop profondo. 40-15 Risposta di dritto a tutto braccio dell’azzurro. 40-0 Servizio e dritto a bersaglio per l’argentino. 30-0 Comanda lo scambio a suon di dritti il numero 37 ATP. 15-0 Pregevole stop volley di dritto in allungo del sudamericano. 1-1 Game. A metà reste il rovescio dal centro di, che torna ora alla battuta. 40-15 Gran risposta incrociata vincente di rovescio dell’argentino, che disinnesca il serve and volley dell’avversario. 40-0 Primo ACE del piemontese. 30-0 Servizio e dritto inside in a segno per l’azzurro. 15-0 Servizio e rovescio in contropiede vincente del torinese. 1-0 Game. Lorenzo colpisce male la risposta di rovescio.