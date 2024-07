Le scarpe di John Travolta sono costate 206mila euro alla Rai quindi a noi

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Era già capitato nel 2023, quando Agcom sanzionò per 175milala televisione pubblica per pubblicità occulta (in quel caso, Instagram). Quest’anno, altro Festival e altra multa: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha comminato una sanzione da 206.580nei confronti della Rai per quel che è successo con il caso delledia Sanremo. Di fatto, la sentenza era scritta, anche vedendo i precedenti. Quell’indugiare della telecamera sulle calzature indossate dall’attore ha tolto ogni dubbio sulla violazione delle regole in termini di trasparenza pubblicitaria. LEGGI ANCHE > Le scelte sbagliate della Rai: la divulgazione contro il “trash” Dunque, si è passati dai 175milaagli oltredi quest’anno.