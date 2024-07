La Provincia di Rovigo onora le sue eccellenze sportive | Matteo Barella e la Ficarolese ricevuti a Palazzo Celio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Il vice allenatore della nazionale Under 17 di calcio e campione d’Europa,, è stato ricevuto oggi adal presidente delladiEnrico Ferrarese. Insieme a lui una delegazione della– composta dal presidente Fabio Garbellini, dall’allenatoreToselli e dal capitano Francesco Ingenito – l’assessora di Adria Donatella Baratella e il sindaco di Ficarolo Fabiano Pigaiani.e la vittoria agli europei Under 17– adriese classe ‘71 – ha contribuito al trionfo nel torneo disputato a Cipro dal 20 maggio al 5 giugno scorso superando in finale il Portogallo per 3-0. Ha allenato in precedenza i ragazzi di Padova, Spal, Chievo e Verona, e vanta nel suo curriculum anche un’esperienza all’Udinese Academy oltre a un passaggio in prima squadra al Delta Porto Tolle (stagione 2019-‘20, serie D).