Josh O’Connor protagonista del nuovo film di Steven Spielber sugli UFO?

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ci sono novità sul prossimodig: sembra chesi sia unito al cast del, dal titolo The Dish, che dovrebbe uscire il 15 maggio 2026. L’attore di Challengers e La Chimera è il secondo nome associato al progetto dopo quello di Emily Blunt, secondo quanto riporta Production Weekly. Durante l’ultima IMAX Investor Presentation, è stato menzionato undella Universal, previsto per maggio 2026 e intitolato “The Dish”, inserito tra “Avengers 5” e “The Mandalorian and Grogu”. Sembra proprio che si tratti delprogetto dig: sebbene il tema del progetto rimanga incerto, lo studio lo descrive come un “evento originale”, e ci sono voci su un possibile. Zendaya,e Mike Faist in una scena di Challengers. Fonte: Warner Bros.