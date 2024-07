iPhone 16 Pro Max | Innovazione e Potenza nel Nuovo Flagship di Apple

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il16 Pro Max, recentemente presentato da, ha già catturato l’attenzione di appassionati e critici del settore tecnologico. Questo modello rappresenta un ulteriore passo avanti nella continua evoluzione degli smartphone di Cupertino, promettendo miglioramenti significativi in termini di prestazioni, fotografia e design. Design e Display Crediti: Ansa – VelvetMagha sempre puntato su un design elegante e funzionale, e l’16 Pro Max non fa eccezione. Con bordi più sottili e un corpo in vetro e acciaio inossidabile, ildispositivo offre un aspetto raffinato e moderno. Il display Super Retina XDR è stato ulteriormente migliorato, con una luminosità massima di 2000 nits che garantisce una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.