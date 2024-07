Il fondatore degli Area per il concerto all’Alba del Musart Festival Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024)– È Patrizio Fariselli il protagonista deldi. L’appuntamento è per sabato, 27 luglio alle 4,45, nel secolare ChiostroUomini dell’IstitutoInnocenti, in piazza della Santissima Annunziata, a pochi passi dal duomo. Tra i maggiori pianisti e compositori italiani, Patrizio Fariselli ha legato per anni il proprio nome agli, di cui è stato co, per poi dedicarsi al jazz – Steve Lacy, Howard Johnson, Art Farmer, solo per citare alcune collaborazioni – alla musica per cinema e teatro, continuando così una ricerca musicale che spazia dalle musiche arcaiche alla musica contemporanea, oltre a uno studio sempre più raffinato del pianoforte.