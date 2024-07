I ristoranti stellati hanno costi elevati devono essere per pochi Intervista a Emanuele Scarello chef due stelle Michelin

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il territorio come ingrediente ordinario di un piatto straordinario. Questo il fil rouge che lega l’attività della famigliada poco premiata con la seconda stellaanche nel ristorante di Rovigno: siamo in Croazia, Rovinj è il nome locale del paese, e quella degliè la storia di una famiglia vocata all’accoglienza e alla ristorazione. Da cinque generazioni gestiscono il ristorante Agli Amici di Udine aperto nel 1887 a Godina come una rivendita di coloniali e tabacchi e diventato, nel 2013, il secondo ristorante nella storia del Friuli Venezia Giulia a ottenere due. Il territorio, dicevamo, è ingrediente, ma anche cultura e necessariamente protagonista di ogni portata in tavola. In cucina non si contano i prodotti locali provenienti dalla terra e dal mare.