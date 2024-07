Fiorentina visite mediche e firma per Colpani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Andreae la, ufficialità a un passo. Il calciatore italiano si è sottoposto alledi rito a Firenze e, nel corso della serata di oggi, giovedì 25 luglio, si recherà al Centro Sportivo Viola Park perre il contratto che lo legherà al club toscano. La società con a capo Rocco Commisso ha trovato un accordo con il Monza per un totale di 16 milioni di euro, tra 4 per il prestito oneroso e 12 per l’eventuale riscatto a giugno 2025: un affare che porterà qualità al reparto offensivo della nuovadi Raffaele Palladino, ex tecnico proprio diin Brianza. Il classe ’99, probabilmente, raggiungerà i compagni verso la tournée in Inghilterra.perSportFace.