Elena Ferrante Giacomo Puccini e l’Ammerica

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ultimamente più persone mi hanno chiesto cosa pensassi della classifica del New York Times che ha eletto L’amica geniale miglior libro del secolo. La domanda mi trova sempre impreparata; si tratta di una questione tutta interna alla cultura americana e non vedo come possa diventare argomento di dibattito qui in Italia. Per dirla in soldoni: i gusti son gusti. E chi sono io per emettere un giudizio su questo tema? E chi sarebbe autorizzato a farlo, se non coloro che hanno stilato la classifica e hanno messo in testa il libro di? Questa domanda mi ronzava nella testa l’altra sera quando ho avuto l’opportunità di partecipare a un evento encomiabile: i proprietari di alcune dimore storiche toscane ospitano gratuitamente dei musicisti che si trovano nelle diverse zone della Toscana per festival o concerti (iniziativa dal titolo: Le dimore del quartetto).