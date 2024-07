È corsa contro il tempo Dall’ecomostro al teatro Tra lavori spediti e ritardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Empoli, città che cambia. Città di cantieri e trasformazioni. È stato un decennio all’insegna della rigenerazione urbana con l’approvazione di progetti di riqualificazione destinati a ridisegnare spazi, funzioni e servizi, quello lasciato dall’amministrazione Barnini. Ma a che punto siamo? La mappa aggiornata dei cantieri parte da un’altra demolizione storica, quella dell’Ecomostro. Il 18 aprile del 2023 iniziavano iper radere al suolo il mostro in calcestruzzo di Ponte a Elsa, un edificio abbandonato da oltre 25 anni che ha tenuto in ostaggio il quartiere creando non pochi disagi. La buona notizia? L’opera (da 5,6 milioni di cui 2 milioni da Pnrr) che secondo quanto stabilito dal bando dovrebbe concludersi nel 2026, potrebbe terminare in anticipo. "Tra i progetti che potranno vedere la luce nel 2025 - ha confermato il sindaco Alessio Mantellassi - c’è l’Ecomostro.