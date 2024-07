Cronometro femminile ciclismo Olimpiadi Parigi 2024 | percorso e altimetria

Leggi tutta la notizia su sportface

Anche in questo caso quindi saranno 32,4 i chilometri lungo i quali saranno assegnate le medaglie, per una prova assolutamente adatta alle specialiste di questa disciplina. Dal punto di vista altimetrico il tracciato è infatti completamente piatto, con partenza davanti a Les Invalides e arrivo davanti al Ponte Alexandre III. Il tratto più tecnico, con qualche curva a gomito piuttosto insidiosa, si trova dopo l'attraversamento del parco pubblico "Bois des Vincennes". Niente di troppo complicato comunque, con le atlete che potranno cercare di sviluppare la massima velocità possibile.