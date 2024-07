Calcio Giovanile Nessuna pisana nell' Under 18

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pisa 25 luglio 2024 – Il nuovo campionato lanciato dalla Federazione e denominato “Juniores18” non avrà probabilmentesquadraprotagonista. Come già avvenutoa stagione sportiva 2021/22, la Figc ha infatti riproposto il Campionato18 al quale parteciperanno gli atleti nati’anno 2007 per dare loro una maggiore possibilità di giocare prima dell’ingressoa categoria Juniores che comprende calciatori di più annate. A seguito della riforma del “vincolo sportivo” infatti, si sono ripresentate, anche se in modalità diverse, quelle condizioni di tesseramento che avevano favorito la partecipazione delle società a tale campionato (il vincolo annuale poteva essere contratto da tutti gli atleti nati nel 2004 a prescindere dal campionato che sarebbero andati a disputare).