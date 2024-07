Bucchioni | Chiesa all’Inter può tornare esplosivo 3-5-2 perfetto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024) Enzoin collegamento con Radio Sportiva ha ipotizzato il futuro di Federicoe commentato l’eventuale operazione. OPERAZIONE – Il futuro di Federicoè in bilico. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e non è sicuro che venga venduto subito dalla Juventus. Mancano acquirenti convinti dall’esterno italiano, perciò c’è la seria possibilità che vada via a parametro zero. Intanto Enzocommenta un’eventuale operazione per l’Inter: «non può essere quello visto negli ultimi mesi. Quando un dirigente pensa a lui sa cosa può dare, che deve essere recuperato fisicamente e mentalmente. Il rapporto con la Juventus non è buono, il calcio bianconero non l’ha valorizzato e si è sentito messo da parte. In un meccanismo come quello dell’Inter può, può esaltarsi nel 3-5-2 sulla fascia che sarebbe».