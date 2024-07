Bagnino sistema ombrelloni e lettini mentre torna alla sua postazione | multa da oltre mille euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Marina di Pietrasanta, 25 luglio 2024 – Ha lasciato ladaper assentarsi tre minuti a causa di impellenti necessità fisiologiche. Niente da contestare sul gesto in sé: ilprima di allontanarsi ha avvertito i colleghi degli stabilimenti limitrofi, come da regolamento. Ma durante il ritorno verso la battigia ha commesso l’errore dire alcuni, cosa non consentita durante gli orari della sorveglianza. Sfortuna – per lui – vuole che proprio in quei tre minuti sia passato il personale della Capitaneria di porto di Viareggio, nell’ambito di controlli quotidiani effettuati lungo l’arenile. L’epilogo è stato inevitabile, con un verbale da 1.032nei confronti dello stabilimento. Non è andata meglio a un altro concessionario, sanzionato per la stessa cifra a causa della mancata osservanza dell’orario di lavoro da parte del