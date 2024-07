Anziana uccisa a Roma due in manette

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 luglio 2024) 22.00 Due persone sono state arrestate per l'omicidio di Caterina Ciurleo di 81 anni. Originaria di Reggio Calabria, la vittima che viveva a, è stataper errore con un colpo di pistola nel corso di una sparatoria in via della Riserva Nuova, aest, il 24 maggio scorso. I due finiti in, su mandato del Pm Carlo Villani, sono il presunto killer e l'altro che guidava l'auto dal quale è partito il colpo. La donna deceduta era in auto con una sua amica 65enne, rimasta illesa.