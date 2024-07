Zézé ultimo nome per l’Inter | un vantaggio col Nantes – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024)delè apparso a sorpresa fra i nomi valutati dalper la difesa, assieme a Kiwior dell’Arsenal. Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla di offerta presentata. L’IPOTESI – Da qualche giorno Nathanè entrato nell’orbita del. Si tratta di un giovane difensore classe 2005, che nell’ultima Ligue 1 ha giocato tredici volte con la maglia gialloverde del. Su di lui si è parlato, per la prima volta, di un’offerta rifiutata ma dopo quella voce non sono finiti gli accostamenti. Ed è possibile che nei prossimi giorni arrivi un nuovo affondo da Milano.per, l’apertura per arrivare a un accordo IL– Quest’fa capire, ancora una volta, come la richiesta di Oaktree sia arrivare a prendere profili giovani e che abbiano un buon margine di crescita.