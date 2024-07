Yara | gip si riserva su accuse di depistaggio alla pm Ruggeri Bossetti in aula

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) AGI - Il gip di Venezia Alberto Scaramauzza si èto di decidere se riaprire o archiviare il procedimento in cui la pm di Bergamo Letiziaè accusata di frode processuale enell'inchiesta sull'omicidio diGambirasio. L'udienza di oggi, durata circa quattro ore, è stata dedicatadiscussione delle parti. Inerano presenti sia Massimo, condannato all'ergastolo per l'omicidio della ginnasta tredicenne di Brembate di Sopra sia la magistrata che, per la difesa del muratore, non avrebbe gestito correttamente il trasferimento e la conservazione dei 54 reperti di Dna dall'ospedale San Raffaele di Milano all'Ufficio corpi di reato del tribunale bergamasco. Il giudice è chiamato a decidere se archiviare, come chiesto dProcura, o riaprire il caso.