Viveri e beni necessari per i più fragili grazie a ’la Misericordia’

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La Misericordia di Grottammare, impegnata notoriamente sui temi del sociale, con il suo governatore Alessandro Speca, ha consegnato alla Caritas Diocesana di San Benedetto del Trontodi prima necessità per i poveri della comunità. Famiglie disagiate che non hanno un reddito, che hanno perso un lavoro, che non riescono a trovare un sostentamento, siano esse italiane che straniere. Uomini e donne che conducono, per diversi motivi, una vita al limite della sofferenza, del disagio esistenziale, della separatezza, della violazione, talvolta anche dei diritti umani e costituzionali della comunità. Tutto questo si è stato reso possibileal progetto nazionale "Impronte Sociali", di cui la Misericordia di Grottammare è partner e che ha consentito di acquistaredi prima necessità per un importo di 1.600 euro, interamente messi a disposizione delle persone in difficoltà.