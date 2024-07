VIDEO – Inter nuova maglia e mercato! | Inter-News Web TV

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Manca sempre meno all’inizio dellastagione e l’, nel pieno delle operazioni diin entrata e in uscita, ha di recente presentato anche laprima. Di tutto questo ne hanno parlato Romina Sorbelli ed Emanuele Rossi in unsulla nostraWeb TV.STAGIONE – Meno di un mese dall’inizio del nuovo campionato di Serie A con l’chiamata a riconfermare il titolo di Campioni d’Italia e la doppia stella cucita nel petto dellanerazzurra presentata nella giornata di ieri, in attesa poi di conoscere quella che sarà anche la seconda e la terzastagionale. Intanto la dirigenza continua a lavorare sulin entrata e in uscita. Tanti gli esuberi ancora presenti in rosa, probabilmente uno solo l’acquisto da fare e riguarda la difesa.