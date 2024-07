Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Bentrovati dalla stazione non molto ilregistrato al momento lungo la rete viaria della città metropolitana diTuttavia troviamocongestionato nella zona di Piazza Lodi e vie limitrofe per la chiusura della tangenziale indirizzo stadio Olimpico tra viale Castrense è Largo Passamonti la riapertura prevista alle 6 del 19 di agosto dalle 17 alle 20 previsto un sit-in da parte della Comunità bengalese a Piazza Santi Apostoli e non sono da escludere i disagi alla circolazione al Portuense e proseguiranno fino a giovedì 25 luglio i lavori di taglio alberi in via di Villa Bonelli all’altezza di via della Magliana Nuova possibili chiusure temporanee attenzione alla segnaletica per il trasporto pubblico sulla metro a te restyling e manutenzione fino al 9 settembre chiusa la stazione ...