Tofane la cabina della funivia si stacca | secondi di terrore

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Belluno, 24 luglio 2024 – Un’escursione potenzialmente letale per una trentina di turisti sulle: lasu cui stavano viaggiando si è improvvisamenteta al momentopartenza da Ra Valles. È successo domenica scorsa e a raccontarlo è Il Corriere delle Alpi. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, se non dei momenti di reale panico per le persone coinvolte. Ad aver causato il malfunzionamento sarebbe stato un guasto elettrico: eventuali tragici epiloghi sono stati scongiurati dalla corretta entrata in funzione del freno di emergenza. Per qualche secondo laè oscillata nel vuoto, ma l’addetto ai comandi ha rassicurato la gente a bordo facendo presente che il secondo motore dell’impianto li avrebbe riportati al sicuro.