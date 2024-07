Tempesta d’amore cambio programmazione Mediaset la soap sospesa per la pausa estiva Quando torna in TV?

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 24 luglio 2024)per latedesca. La serie TV di Rete 4 messa ina partire dal 29 luglio, per il periodo estivo. Le vicende del Fürstenhof torneranno a tenerci compagnia nella consueta fascia mattutina da settembre., lava in vacanza Dopo aver “traslocato” nella fascia mattutina ed aver mantenuto un alto indice di ascolto,è protagonista di un nuovo. I vertici di Cologno Monzese hanno infatti deciso di mettere inladi Rete 4 a partire da lunedì 29 luglio.si ferma per il mese di agosto: una decisione presa per evitare di “sprecare” episodi in un mese in cui moltissimi fans saranno in vacanza.