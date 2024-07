Su Rai Gulp L’Antica Profezia del Gran Bracun

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 24 luglio 2024) ROMA – Arriva su Raila prima serie per ragazzi in trilinguismo, italiano, tedesco e ladino. Si tratta di “del”, che andrà in onda da sabato 27 a mercoledì 31 luglio, tutti i giorni, alle ore 15.30 su Rai, oltre che su RaiPlay. Avventura, divertimento e scoperta, per sentirsi amici e uniti. Una produzione Rai Kids, con il sostegno della Provincia Autonoma di Bolzano, Alto Adige e la collaborazione di Rai Com, che vede tre ragazzi protagonisti, ognuno con la sua lingua, ma in grado di comprendersi e far capire al pubblico il loro racconto.