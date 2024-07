Sanità e solidarietà raccolta fondi dona moduli parametrici alla Pediatria del Policlinico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Modena, 24 luglio 2024 – Sono stati consegnati in questi giornidelti da Modena Aiutiamoci grazie al progetto “Il Coccodrillo come fa” cominciato nel gennaio del 2024 e che ha visto diverse iniziative diculminate nella cena di gala organizzata il 13 gennaio 2024 presso l’Acetaia Leonardi di Magreta (via Mazzacavallo) condotta da Andrea Barbi. L’iniziativa ha raccolto oltre 20.000 euro. La consegna è stata celebrata oggi con una piccola cerimoniapresenza di Francesca Torcasio, della Direzione Sanitaria, in rappresentanza della Direzione, del Direttore del Dipartimento Materno Infantile, Lorenzo Iughetti, della Presidente di Modena Aiutiamoci Sheila Chiusolo, Stefano Picchi, direttore scientifico dell’Associazione Triton.