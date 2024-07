Quando la stalker è lei Braccialetto elettronico a tutela dell’ex fidanzato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Continue telefonate che erano diventate una vera e propria persecuzione. Per questo motivo da venerdì pomeriggio a una 35enne di Olmo al Brembo è stato applicato dai carabinieri della stazione di Calusco d’Adda il, dopo ripetuti atti di stalking nei confronti. Il provvedimento del tribunale di Bergamo è stato eseguito per rafforzare la protezione della vittima. La donna, nonostante fosse già destinataria di un divieto di avvicinamento e dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, decisi in seguito a fatti analoghi, aveva proseguito nei suoi atteggiamenti ossessivi nei confronti dell’uomo. Il dispositivo, com’è noto, consentirà quindi il monitoraggio a distanza degli spostamenti e l’eventuale vicinanza dellaalla persona offesa.