Premiata la giornalista decana ha 83 anni e da 40 segue Giffoni

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Come dice sempre Claudio Gubitosi, che 54fa ha ideato e fondato il festival di, in questo paese salernitano accadono da sempre "le cose più incredibili e belle". Accade anche che ci sia Mariolina Gamba,delle giornaliste cinematografiche, che ha 83e negli ultimi 40non ha mai mancato un appuntamento come inviata da Milano per raccontare quello che Francois Truffaut definì il "festival più necessario". E accade che Claudio Gubitosi la chiami a sorpresa sul palco per consegnarle il premio Parthenope e per raccontare la sua incredibile esperienza e perseveranza ai giffoner che l'accolgono con applausi e tifo da stadio.