Muore schiacciato dal trattore mentre lavora

(Di mercoledì 24 luglio 2024) San Martino in Gattara (Ravenna), 24 luglio 2024 – Un uomo è mortoda unstamattina in una tenuta agricola sulle colline di San Martino in Gattara, nel Brisighellese, vicino al confine con la Toscana. L’incidente è avvenuto verso le 9.30 e subito sono scattati i soccorsi, intervenuti con l’elicottero da Ravenna, l’ambulanza e i vigili del fuoco, nella speranza di riuscire a salvare la vita al malcapitato. Presto, però, è emerso che non c’era più niente da fare, tanto che l’elicottero è rientrato subito a Ravenna. Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi. Secondo i primi accertamenti sembra che la vittima, un 78enne, stesse effettuando dellezioni in campagna quando ilsi è ribaltato. A causa della pendenza del terreno il mezzo, con l’uomo all’interno, è finito in un campo vicino, schiacciando irrimediabilmente la vittima.