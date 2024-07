LIVE Sonego-Muller 7-5 4-1 ATP Umago 2024 in DIRETTA | altro break dell’azzurro nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Sotto il gancio il back di rovescio di. 15-15 Il nastro aggiusta la palla ama non approfitta. 0-15 Largo il dritto dopo il servizio. 4-1di. Uscito dal match. 0-40 Largo anche questo dritto. Tre palleche sono praticamente match point. 0-30 Passeggiata in avanti del francese, infilato dallo slice di. 0-15errore diin palleggio. 3-1 Ancora senza problemi al servizio. 40-15 In avanzamento con il dritto. 40-0 Lungo il dritto carico di, 30-0 Servizio dritto e comoda chiusura. 15-0 Con la prima. 2-1 Sotto la rete la difesa di dritto di! 15-40 Doppio fallo (2°). 15-30 Doppio fallo (1°). 15-15 Si allunga il dritto carico del francese, molto più falloso. 15-0 Lungo il dritto inside in