LIVE Musetti-Trungelliti 6-4 6-3 ATP Umag 2024 in DIRETTA | ottima vittoria al rientro sulla terra battuta

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.31 Ai quarti di finale dell’ATP 250 diaffronterà il vincente della sfida tra Dusan Lajovic e Flavio Cobolli. I due sono ora in campo sul punteggio di 7-6, 5-5 in favore del serbo. 20.29 In quest’incontroha vinto il 79% dei punti con la prima, entrata il 68% delle volte, ed il 50% con la seconda. L’azzurro ha messo a segno 2 aces e 3 doppi falli annullando 2 delle 3 palle break offerte. 20.27 Esordio convincente per l’azzurro alsudopo la stagione su erba. L’italiano ha avuto bisogno di una decina di minuti per adattarsi alle condizioni di gioco prima di ritrovare il proprio gioco. 20.25 Dopo una partenza ad handicapè salito in cattedra comandando la partita.