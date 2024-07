L’estate di iSchool non va in vacanza ma si trasferisce nell’orto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bergamo. Non sono compiti per, ma lezioni per la vita quelle assegnate ai ragazzi diBergamo, la scuola paritaria secondaria e terziaria di via Ghislandi, dalle professoresse Cristina Coletto e Irina Cigolini, insegnanti dei corsi di “Sala” e “Cucina” presso l’Istituto Professionale Alberghiero: “Le buone abitudini apprese da adolescenti si conservano anche da adulti”, sottolinea Coletto. Il progetto “A lezione dall’orto” prevede che ogni studente delle prime classi – ragazzi di età compresa tra i 14 e i 15 anni – svolgano un inedito compito per le vacanze: coltivare un piccolo orto, documentandone ogni due settimane le evoluzioni con un fotodiario, confrontandosi con i compagni e gli insegnanti sui progressi ed elaborando una ricetta con l’ingrediente autoprodotto che più ha dato loro soddisfazione.