La star della tv muore in circostanze misteriose | aveva solo 26 anni

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Personaggi tv. Lutto nel mondo della televisione: l'attore di soli 26 anni, che era già stata colpito da diversi lutti, è stato trovato morto il 19 luglio in un'abitazione. La polizia ha arrestato un uomo. La star dei reality Harry Savage ha perso entrambi i suoi genitori prima di essere trovato morto a casa sua all'età di 26 anni. Il giovane, che è apparso nella serie 2019 di Hunted con suo fratello Frank, è stato rinvenuto cadavere in una casa a Putney, nel sud-ovest di Londra, lo scorso venerdì.