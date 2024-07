Italia e UE il ruolo dei Governi subnazionali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’ambasciatore degli Stati Uniti Stati Uniti d’America in, Jack Markell, durante una visita in Belgio il 10 Liglio 2024 ha incontrato il Coordinamento degli uffici delle Regioni e Province Autonomene a Bruxelles (URC). La riunione, organizzata nella delegazione di Bruxelles della Regione Lombardia a Bruxelles tramite il Consolato Generale USA a Milano, ha avuto come obiettivo quello di discutere ildeini, sia singolarmente che attraverso reti nazionali, europee ed internazionali, nei rapporti con le istituzioni europee. Durante l’incontro è stata presentata l’attività di advocacy delle Regioni verso la Commissione Europea e il Parlamento Europeo rispetto ai dossier più rilevanti.