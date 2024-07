Il tassista l’operaio il candidato il ferroviere | chi sono gli aggressori di Andrea Joly

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La Digos ha identificato quattro responsabili dell’aggressione al giornalistadavanti a L’Asso di Bastoni mentre era in corso «La Festa della Torino Nera». Sarebbero i torinesi Euclide Rigato,di 45 anni, Maurizio Galiano, 53 anni,cuneese Marco Berra, di 35 anni, e l’exsindaco a Ivrea Igor Bosonin, 46 anni. Alcuni di loro hanno denunce (ma non condanne) per manifestazione non autorizzata e danneggiamento, oltre che oltraggio a pubblico ufficiale. Adesso dovranno fronteggiare l’accusa di violenza privata aggravata dai futili motivi e lesioni aggravate. Gli indagati per ora non parlano. L’avvocato Luigi Vatta spiega che «è presto. Occorre capire cosa è successo, la dinamica. Se c’è qualcuno che ha sbagliato. E se sì, quanto».