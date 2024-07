Il progetto del nuovo stadio della Roma quanto costerà e quando sarà finito

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “monumentale e green”. È con queste parole che il sindaco di, Roberto Gualtieri, ha parlato deldelA.S.al termine dell’incontro avuto con in Campidoglio con il vicepresidente giallorosso, Ryan Friedkin, e la Ceo Lina Souloukou. L’impianto, come noto, verrà costruito a Pietralata e avrà, almeno sulla carta, un design avveniristico. La capienza dellovaria da 55 a 62mila posti, mentre restano ancora incerti i costi, per i quali sono state fatte delle stime e, soprattutto, i tempi di realizzazione. Ildel“Siamo felici, abbiamo presentato unmolto importante per la squadra: forza”, ha detto Ryan Friedkin al termine dell’incontro con Gualtieri in Campidoglio. Poco dopo, sui canali ufficialiA.S.