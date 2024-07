Diventare cameriere Corsi per disoccupati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un corso di formazione rivolto ao inoccupati che intendonodei professionisti nel mondo della sala, con specializzazione in ambito bar e ristorazione. Ci si può già iscrivere al corso gratuito dicertificato con assunzione a Monza. La formazione ha come obiettivo la qualificazione dio inoccupati che intendono lavorare in pubblici esercizi alimentari in ambito ho.re.ca. Tutto il percorso è completamente gratuito con garanzia di colloqui lavorativi e per i migliori classificati l’inserimento professionale attraverso le Agenzie del lavoro accreditate. Requisiti per frequentare gratis: residenza o domicilio in regione Lombardia, disoccupato o inoccupato da almeno due settimane, non essere iscritto a nessun corso di formazione, età compresa fra i 18 e i 55 anni, essere in possesso della patente B e automunito.