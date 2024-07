Cina | attiva risposta di emergenza per alluvioni a Pechino Hebei

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 lug – (Xinhua) – La Sede statale cinese per il controllo dellee il soccorso in caso di siccita’ oggi hato unadidi livello IV per lee nella provincia dello. Da oggi fino a venerdi’ sono previste piogge da forti a torrenziali ae nella viprovincia dello, con forti acquazzoni e precipitazioni intense di breve durata in alcune regioni. La sede ha avvertito che le continue precipitazioni hanno un alto rischio di causare disastri. Il Centro meteorologico nazionale cinese oggi ha rinnovato l’allerta gialla per i temporali da oggi fino a domani in diverse regioni, tra cui, consigliando ai governi locali di attuare preparativi adeguati e di controllare i sistemi di drenaggio nelle citta’, nei terreni agricoli e negli stagni. (Xin) Agenzia Xinhua